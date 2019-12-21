Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Воронежской области
На 707-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области в Верхнемамонском районе в 20:25 столкнулись восемь машин. По счастливой случайности никто не пострадал.
Об этом РИА «Новости» сообщила начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
«Водитель автомобиля Volvo, житель Краснодарского края, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», — сообщила Куликова.
Вслед за ним, во избежание столкновения, в ограждение врезался Chevrolet Explorer под управлением жителя Ставропольского края. Затем в результате резкого торможения столкнулись двигавшиеся в попутном направлении грузовая «Газель», Iveco, грузовые Mercedes и Volvo, Scania, и Renault Logan, под управлением жителя Ростовской области.
Пока полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшедшего, машины проезжают по альтернативной дороге через районный центр Верхний Мамон.