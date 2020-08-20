Ворами велосипедов и самокатов шеринг-компаний назвали вейперов и пенсионеров

Каждый сезон компании по шерингу велосипедов и самокатов теряют около пяти миллионов рублей. Причиной этому становятся кражи, которые чаще всего устраивают вейперы и пенсионеры.

«Бич аренды самокатов — это вейперы и пенсионеры. Первые воруют технику ради того, чтобы разобрать сменный аккумулятор на небольшие литий-ионные батареи, которые устанавливаются в вейпы. Одного такого аккумулятора хватает на несколько жизней нескольких вейперов», — рассказал «Известиям» основатель сочинской фирмы URent Андрей Колесник.

Он добавил, что у компании каждый день воруют как минимум один самокат. Сразу найти удается половину угнанного транспорта, а еще 25% отыскиваются немного позднее. По словам Колесника, пенсионеры воруют самокаты не ради какой-то цели.

«Увидели не пристегнутый к парковке самокат, принесли домой <…> они не думают, что его можно найти, большинство из них не знает, что такое трекер <…> самокат передал звуковой сигнал, его увидела служба безопасности и поехала за ним», — пояснил основатель компании.

Он отметил, что каждый самокат или велосипед оснащен GPS-датчиком, по которому транспорт и отслеживают. Специалисты компании «Delta Системы безопасности» провели исследование и выяснили, что чаще всего крадут по нескольку самокатов или велосипедов.

«Таким образом, в сезон, который длится порядка полугода, каждый оператор рискует потерять более пяти миллионов рублей», — сообщается в исследовании.

Всего на российском рынке работает порядка 30 шеринг-компаний. Таким образом, общая сумма ущерба за сезон может составлять 150 миллионов рублей.