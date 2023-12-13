Транспорт 13 декабря 2023, 09:55 Вопреки новостям об аварийных посадках самолетов Росавиация заявила о сокращении летных ЧП Росавиация: число авиапроисшествий в 2023 году сократилось на 1,3% MOD Russia/via Globallookpress.com

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Самолеты российских авиакомпаний стали реже попадать в аварийные ситуации. В 2023 году количество таких случаев сократилось в 1,3 раза, а в ноябре — на 18%, сообщила Росавиация.

«На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов! За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев», — заявила пресс-служба.

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Отказы техники и двигателей стали причиной 0,4% аварийных ситуаций. Это на 2% меньше, чем за тот же период прошлого года. В ноябре произошли 40 таких случаев — на 18% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Росавиация заявила, что самолеты провели в воздушном пространстве России на 6,5% больше времени, чем год назад — 1,85 миллиона часов. Агентство сертифицировало 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту, чтобы обеспечить исправность авиапарка. Из них шесть компаний имеют ангары для работы с воздушными судами всех типов самолетов в распоряжении отечественных перевозчиков.

В начале декабря на Камчатке пассажиров высадили из Boeing-777, в котором перед вылетом произошло задымление. За один день два самолета авиакомпании «Аэрофлот» совершили аварийные посадки — в Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. Самолет «Победы» вернулся в Минеральные Воды, а S7 — в Новосибирск.