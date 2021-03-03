Volvo создала новый электромобиль, заряжающийся за 40 минут

Компания Volvo создала новый электромобиль C40 Recharge. Он построен на базе кроссовера XC40 Recharge, представленного в 2020 году, написала газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз производителя.

Отмечается, что от своего «прародителя» машина отличается более покатой линией крыши и измененной задней частью кузова. Помимо прочего, в авто другая фронтальная оптика и бампер. В этой модели два электромотора. Мощность агрегатов составляет 408 лошадиных сил.

Новый Recharge разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 180 километров в час. Зарядить аккумулятор до 80% можно всего за 40 минут. Производить новинку начнут осенью этого года в Бельгии.