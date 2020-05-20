    20 мая 2020, 13:56

    Vоlvо сократит максимальную скорость автомобилей

    Ольга Ситникова

    Шведский автопроизводитель Volvo намерен принудительно сократить максимальную скорость новых машин. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Autocar.

    Руководители компании решились на данную меру в рамках стратегии Vision 2020. Таким образом они хотят свести к минимуму возможность гибели и тяжелых травм в новых моделях.

    «Мы считаем, что автопроизводитель несет ответственность за безопасность дорожного движения», — подчеркнул глава центра безопасности Volvo Малин Экхольм.

    В новых автомобилях появится «ключ безопасности», который позволит ограничить максимальную скорость от 50 км/час до 180 км/час.