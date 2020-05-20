Vоlvо сократит максимальную скорость автомобилей

Руководители компании решились на данную меру в рамках стратегии Vision 2020. Таким образом они хотят свести к минимуму возможность гибели и тяжелых травм в новых моделях.

«Мы считаем, что автопроизводитель несет ответственность за безопасность дорожного движения», — подчеркнул глава центра безопасности Volvo Малин Экхольм.

В новых автомобилях появится «ключ безопасности», который позволит ограничить максимальную скорость от 50 км/час до 180 км/час.