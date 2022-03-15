Volvo продолжит осуществлять поддержку автомобилей на территории России

Представители шведской компании Volvo продолжат обслуживать автомобили на территории России несмотря на то, что импорт новых машин осуществляться не будет. Об этом написал сайт kp.ru.

«В настоящее время Volvo Car Russia предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку, в которой они нуждаются. Также компания серьезно относится к своим обязанностям как работодателя», — процитировала «Политика сегодня» слова представителей компании.

Ранее в компании сообщили о том, что концерн прекратит продажи своего товара в России по причине проведения страной спецоперации на Украине.