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    18 сентября 2020, 14:12

    Volvo привезла в Россию обновленные модели S90 и V90

    Анастасия Кременчугская

    Шведская компания Volvo объявила о старте продаж в РФ бизнес-седана S90 и «вседорожного» универсала V90 Cross Country, переживших легкий рестайлинг. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    От предшественников модели можно отличить благодаря другой решетке радиатора, спойлеру новой формы, модернизированным бамперам, а также измененной оптике с динамическими указателями поворота. Плюс ко всему для седана и универсала стали доступны колесные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова.

    Стоимость обновленных S90 и V90 Cross Country в России стартует с отметки 3  155  000 и 3  705  000 рублей соответственно.

    Новости SMI.FM