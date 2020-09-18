Volvo привезла в Россию обновленные модели S90 и V90
Шведская компания Volvo объявила о старте продаж в РФ бизнес-седана S90 и «вседорожного» универсала V90 Cross Country, переживших легкий рестайлинг. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».
От предшественников модели можно отличить благодаря другой решетке радиатора, спойлеру новой формы, модернизированным бамперам, а также измененной оптике с динамическими указателями поворота. Плюс ко всему для седана и универсала стали доступны колесные диски нового дизайна и новые цвета окраски кузова.
Стоимость обновленных S90 и V90 Cross Country в России стартует с отметки 3 155 000 и 3 705 000 рублей соответственно.