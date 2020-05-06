Volvo отзывает с российского рынка около 10 тысяч машин

Такую меру решили принять из-за выявленных неполадок в автоматической системе экстренного торможения.

«Аргументы и факты» написал, что владельцы, чьи машины попадают под отзыв, должны обратиться в дилерский центр для устранения неисправности по телефону или по электронной почте.

Работы по устранению неполадок будут бесплатными.