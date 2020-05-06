Volvo отзывает с российского рынка около 10 тысяч машин
Компания Volvo отзывает 9 837 автомобилей с российского рынка. Модели, которые будут сняты: S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90, изготовленные в 2019 и 2020 годах. Об этом сообщил Росстандарт.
Такую меру решили принять из-за выявленных неполадок в автоматической системе экстренного торможения.
«Аргументы и факты» написал, что владельцы, чьи машины попадают под отзыв, должны обратиться в дилерский центр для устранения неисправности по телефону или по электронной почте.
Работы по устранению неполадок будут бесплатными.