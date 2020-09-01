Volvo отзовет в России больше 250 машин из-за угрозы перегрева двигателя
Volvo, шведская компания, объявила об отзыве 252 автомобилей в России. Речь идет о моделях S80, V40CC, V60CC, XC60 и XC70, проданных в 2014–2017 годах. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Причина отзыва машин — установка бракованных элементов системы охлаждения двигателя, что может привести к перегреву отдельных компонентов двигателя и их повреждению.
В ближайшее время представители компании свяжутся со всеми владельцами автомобилей, которые попали под отзывную кампанию. После этого нужно будет приехать в ближайший дилерский центр, где специалисты проведут бесплатную диагностику и устранят проблему.