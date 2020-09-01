Volvo отзовет в России больше 250 машин из-за угрозы перегрева двигателя

Причина отзыва машин — установка бракованных элементов системы охлаждения двигателя, что может привести к перегреву отдельных компонентов двигателя и их повреждению.

В ближайшее время представители компании свяжутся со всеми владельцами автомобилей, которые попали под отзывную кампанию. После этого нужно будет приехать в ближайший дилерский центр, где специалисты проведут бесплатную диагностику и устранят проблему.