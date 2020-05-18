Volvo нацелился на производство нового хетчбэка C30
Шведский автомобилестроитель Volvo планирует выпустить новый хетчбэк C30 на платформе кроссовера Volvo XC40. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
Отмечается, что внешний вид новинки будет существенно отличаться от прежней модели, которая выпускалась с 2006 по 2013 год.
По данным издания, хетчбэк получит вертикальные светодиодные фонари, систему полного привода, автоматическую трансмиссию и гибридную силовую установку мощностью 400 «лошадок».
Модель может появиться на авторынке либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года.