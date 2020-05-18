Volvo нацелился на производство нового хетчбэка C30

Отмечается, что внешний вид новинки будет существенно отличаться от прежней модели, которая выпускалась с 2006 по 2013 год.

По данным издания, хетчбэк получит вертикальные светодиодные фонари, систему полного привода, автоматическую трансмиссию и гибридную силовую установку мощностью 400 «лошадок».

Модель может появиться на авторынке либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года.