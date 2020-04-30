Волонтеры в Москве смогут бесплатно пользоваться парковками

Столичные волонтеры продолжают доставлять продукты питания и лекарства всем москвичам, которые не могут сами выйти на улицу из-за пандемии коронавируса. В качестве поддержки теперь они смогут бесплатно ездить в московском транспорте и парковаться в зоне платных парковок.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя департамента Максима Ликсутова, пишет «Интерфакс».

«Сегодня крайне важно поддерживать тех, кто помогает нам. По всей Москве ежедневно работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты тем, кто должен оставаться дома. Мы уже раздаем им карты „Тройка“ для проезда на общественном транспорте. Сейчас мы приняли решение предоставить волонтерам, как и медикам, право пользоваться бесплатной парковкой», — цитирует агентство слова Ликсутова.

По всем вопросам проезда и парковки волонтеры могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону 8 (495) 539-54-54. Руководитель Дептранса пообещал, что все вопросы будут решены оперативно.

Пандемия стала для всех испытанием на человечность и сострадание, отметил российский лидер Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами. Он подчеркнул, что добровольцы помогают людям по велению сердца, а их имен никто не знает. Во время выступления Путин обратился к региональным властям с просьбой поддержать местные волонтерские и социально ориентированные организации.