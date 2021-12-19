Володин пообещал, что в 2022 году не будет проблем из-за техосмотра

Нижняя палата поспешит принять закон об отмене обязательного техосмотра до конца декабря. И тогда уже с 1 января 2022 года он заработает в полную силу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что это снимет много проблем.

Председатель ГД указал, что законопроект доработали в интересах автомобилистов, чтобы в дальнейшем не возникало никаких разночтений. Еще в середине ноября многих беспокоил вопрос о том, не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты, напомнил Володин. Эту проблему договорились решить — поручение было дано комитету по транспорту.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, не должны», — заверил спикер.

Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков. В сфере перевозок это продиктовано соображениями безопасности россиян, подчеркнул Володин.

Совет Госдумы рассмотрит проект закона уже в понедельник. Во вторник — второе чтение, в среду — третье.

«Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать», — пояснил он.

Под отмену обязательного ТО подпадут около 50 миллионов транспортных средств, что сделает жизнь их владельцев проще, добавил Володин.

«Представьте себе, сколько мы проблем снимем!» — привел «Интерфакс» слова Володина, сказанные им на пленарном заседании в минувшую пятницу.

Ранее «360» рассказал, какие новые штрафы для водителей введут в 2022 году.