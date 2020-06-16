Volkswagen запустил производство нового кроссовера
Компания Volkswagen объявила о запуске серийного производства нового купе-кроссовера Nivus. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на иностранное издание.
Выпуск автомобилей уже стартовал в Бразилии.
Кроссовер был разработан специально для рынков развивающихся стран, однако в 2021 году он доберется до Европы — сборку машин организуют в Испании.
При разработке новинки максимально широко использовались цифровые технологии, что позволило концерну сэкономить затраты на НИОКР на 65% относительно того, как было в предыдущих проектах. Кроме того, цифровые подходы снизили стоимость техпроцессов и отладки производства.
Кроссовер построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0 c передними стойками McPherson и задней полузависимой подвеской.
Длина автомобиля составляет 4266 мм, размер колесной базы — 2566 мм, объем багажника — 415 литров.