Volkswagen запустил производство нового кроссовера

Выпуск автомобилей уже стартовал в Бразилии.

Кроссовер был разработан специально для рынков развивающихся стран, однако в 2021 году он доберется до Европы — сборку машин организуют в Испании.

При разработке новинки максимально широко использовались цифровые технологии, что позволило концерну сэкономить затраты на НИОКР на 65% относительно того, как было в предыдущих проектах. Кроме того, цифровые подходы снизили стоимость техпроцессов и отладки производства.

Кроссовер построен на упрощенной модульной платформе MQB-A0 c передними стойками McPherson и задней полузависимой подвеской.

Длина автомобиля составляет 4266 мм, размер колесной базы — 2566 мм, объем багажника — 415 литров.