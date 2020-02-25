Volkswagen выпустит четыре новые комплектации кроссовера Polo в России

В России можно будет купить следующие комплектации: Origin, Respect, Status и Exclusive. В машинах установлены разные двигатели, а также отличается мощность. Новые кроссоверы заметно больше предыдущих моделей, сообщило РИА ФАН.

Дизайн Polo полностью обновлен. Это первая в России модель Volkswagen с новым логотипом компании.

Также в новой комплектации изменили решетку радиатора, передний бампер, задний диффузор, светодиодную оптику и задние светодиодные фонари.