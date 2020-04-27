Volkswagen возобновил работу крупнейшего автомобильного завода Европы
Крупнейший в Европе автомобильный немецкий завод в Вольфсбурге возобновил свою работу. 8000 сотрудников компании Volkswagen вышли на работу 27 апреля. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
На этой неделе завод планирует произвести 1400 автомобилей VW Golf, за две недели — 6000 автомобилей.
«Возобновление работы крупнейшего автомобилестроительного завода Европы — очень важное событие для наших сотрудников, дилеров, поставщиков и всей европейской экономики», — заявил член совета директоров VW.
Во время работы сотрудники не забывают о мерах безопасности: соблюдают дистанцию в 1,5 метра и используют средства индивидуальной защиты.