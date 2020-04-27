Volkswagen возобновил работу крупнейшего автомобильного завода Европы

На этой неделе завод планирует произвести 1400 автомобилей VW Golf, за две недели — 6000 автомобилей.

«Возобновление работы крупнейшего автомобилестроительного завода Европы — очень важное событие для наших сотрудников, дилеров, поставщиков и всей европейской экономики», — заявил член совета директоров VW.

Во время работы сотрудники не забывают о мерах безопасности: соблюдают дистанцию в 1,5 метра и используют средства индивидуальной защиты.