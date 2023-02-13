Транспорт 13 февраля 2023, 14:28 Volkswagen Tharu появился в продаже в России

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На российском автомобильном рынке начали продавать переднеприводный кроссовер Volkswagen Tharu за 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета».

Разработчики оснастили данную модель двигателем объемом 1,4 литра с мощностью 150 лошадиных сил и мотором с семиступенчатым роботом DSG, написали «Известия».

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Ранее сообщалось, что в Россию по параллельному импорту из Китая завезли кроссоверы Volkswagen Tayron.

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