13 февраля 2023, 14:28
Volkswagen Tharu появился в продаже в России
На российском автомобильном рынке начали продавать переднеприводный кроссовер Volkswagen Tharu за 3,9 миллиона рублей. Об этом сообщила «Российская газета».
Разработчики оснастили данную модель двигателем объемом 1,4 литра с мощностью 150 лошадиных сил и мотором с семиступенчатым роботом DSG, написали «Известия».
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Ранее сообщалось, что в Россию по параллельному импорту из Китая завезли кроссоверы Volkswagen Tayron.
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