Volkswagen приостановит производство в России из-за недостатка компонентов с европейских заводов
Volkswagen на время прекратит сборку автомобилей в России. Причина — недостаток компонентов, поставляемых с европейских заводов. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании рассказали, что «Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года».
«Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться производственному персоналу», — уточнили в пресс-службе.