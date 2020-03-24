    24 марта 2020, 12:39

    Volkswagen приостановит производство в России из-за недостатка компонентов с европейских заводов

    Дарья Морозова

    Volkswagen на время прекратит сборку автомобилей в России. Причина — недостаток компонентов, поставляемых с европейских заводов. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

    В компании рассказали, что «Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года».

    «Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться производственному персоналу», — уточнили в пресс-службе.