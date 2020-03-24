Volkswagen приостановит производство в России из-за недостатка компонентов с европейских заводов

В компании рассказали, что «Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года».

«Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и будет оплачиваться производственному персоналу», — уточнили в пресс-службе.