Volkswagen презентовала в России новый Tiguan

Новая версия кроссовера Tiguan Urban Sport появилась на российском рынке. Стоимость автомобиля стартует от 2 459 900 рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Новый автомобиль обладает 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета, бамперами в цвет кузова, черными рейлингами на крыше. Кроме того, в нем присутствует радиаторная решетка с дополнительными хромированными полосами. Автомобиль оснащен дополнительной подсветкой, которая способна менять цвета. Салон автомобиля отделан искусственной кожей.