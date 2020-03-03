Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе
Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG. Теперь немецкий автопроизводитель займется выпуском электромобилей. Об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на Handelsblatt.
По информации газеты «Взгляд», Вельш пояснил, что продолжится выпуск 19 моделей с газобаллонным оборудованием VW, Audi, Skoda и Seat. Однако «новых поколений этих автомобилей уже не будет».
Через пять лет в Европе вступит в силу экологический стандарт «Евро-7». Руководство Volkswagen не намерено модернизировать двигатели на газомоторном топливе, так как они не востребованы.
Сейчас снижается спрос на легковые машины с газобаллонным оборудованием. За 2019 год в Германии продажи CNG-автомобилей упали на 29,4%.