Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе

По информации газеты «Взгляд», Вельш пояснил, что продолжится выпуск 19 моделей с газобаллонным оборудованием VW, Audi, Skoda и Seat. Однако «новых поколений этих автомобилей уже не будет».

Через пять лет в Европе вступит в силу экологический стандарт «Евро-7». Руководство Volkswagen не намерено модернизировать двигатели на газомоторном топливе, так как они не востребованы.

Сейчас снижается спрос на легковые машины с газобаллонным оборудованием. За 2019 год в Германии продажи CNG-автомобилей упали на 29,4%.