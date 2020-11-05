Volkswagen представит новую версию «заряженного» хотхэтча Golf R

В машине будет «инновационный полный привод» и бензиновый мотор TSI серии EA888 объемом два литра. Мощность двигателя составляет 333 лошадиных силы. Помимо прочего, инженеры предусмотрели в модели адаптивную подвеску DCC и электронную имитацию блокировок передней оси XDS, сообщил iReactor.

На днях автолюбителям продемонстрировали первые снимки авто без камуфляжа. У Golf R будет «четырехствольный» спортивный выхлоп, новая эмблема подразделения R и 20-дюймовые диски с тормозными с синими суппортами.