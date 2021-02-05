Volkswagen представил новый электрокроссовер

Флагман поступит в продажу в 2021 году.

ID.6 X станет самым крупным электрокаром в линейке Volkswagen. Электрокроссовер будет оснащен семью сиденьями. Вместительность кроссовера сравнивают с другим популярным автомобилем — Volkswagen Touareg, написало ИА Nation News.

Иномарка оснащена 204-сильным электродвигателем с крутящим моментом 310 Нм. Авто доступно в комплектациях с задним и полным приводами, запас хода флагмана — 600 километров.

Базовый ID.6 X сможет преодолевать на одной зарядке до 450 километров.

Серийная модель кроссовера отличается от концепта Roomzz. Модель ID.6 получила стандартные, а не сдвижные двери. Кроме того, представлен иной дизайн передней части и другая передняя оптика.