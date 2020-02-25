Volkswagen показал новый Polo для России. Фото

Polo в Россию собрались поставлять с несколькими двигателями на выбор. Под капотом разместят либо 1,6 двигатель мощностью 90 лошадей, либо 110-сильный агрегат. Также будут доступны 1,4-литровые двигатели мощностью 125 «лошадок». Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 «лошадей» уже изготавливают в Калуге. Их будут собирать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-АКП, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой DSG.

Внешний вид нового Polo в передней части отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Polo отныне выпускают в новом кузове лифтбек. Производитель принял решение сделать автомобиль вместительнее, а значит, и габаритнее. Сейчас его измерения по длине, ширине и высоте составляют 4483×1706×1484 миллиметров. Стало больше пространства для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров до 550 литров.

Рабочее место водителя тоже изменилось. Все Polo оснащаются теперь мультимедийной системой с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном до 8,25 дюйма по диагонали.