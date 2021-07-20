Volkswagen Passat снимут с производства

Volkswagen Passat перестанут выпускать. Напоследок выйдет «прощальная» лимитированная версия машины. Об этом сообщило РИА ФАН.

Модель Limited Edition будет представлена только на американском рынке. Всего выйдет 1973 таких автомобилей. Число выбрано в честь даты начала их производства.

Лимитированный вариант будет необычен тем, что будет иметь несколько новых оттенков кузова.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ на день решил приостановить производство Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan. Причина кроется в недопоставках электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании „Bosch Самара“», — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере 2/3 от среднего заработка. Из-за дефицита комплектующих это уже третья приостановка конвейер на АвтоВАЗе.