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    20 июля 2021, 17:38

    Volkswagen Passat снимут с производства

    Дарья Морозова

    Volkswagen Passat перестанут выпускать. Напоследок выйдет «прощальная» лимитированная версия машины. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Volkswagen Passat снимут с производства

    Модель Limited Edition будет представлена только на американском рынке. Всего выйдет 1973 таких автомобилей. Число выбрано в честь даты начала их производства.

    Лимитированный вариант будет необычен тем, что будет иметь несколько новых оттенков кузова.

    Ранее стало известно, что АвтоВАЗ на день решил приостановить производство Lada Largus и Xray, а также двух моделей Renault — Sandero и Logan. Причина кроется в недопоставках электронных компонентов компанией «Bosch Самара». Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

    «АвтоВАЗ сегодня, 14 июля 2021 года, вынужден на день приостановить производство на линии по сборке автомобилей на платформе B0 в связи с недопоставкой электронных компонентов со стороны компании „Bosch Самара“», — говорится в сообщении компании.

    В пресс-службе уточнили, что оплата персоналу линии за день простоя будет произведена в соответствии с ТК РФ в размере 2/3 от среднего заработка. Из-за дефицита комплектующих это уже третья приостановка конвейер на АвтоВАЗе.