Volkswagen начал продажи нового седана Jetta в РФ

Новая Jetta импортируется в РФ в готовом виде с мексиканского завода Volkswagen. Фиксированных комплектаций три, они называются Origin, Respect и Status. Цены начинаются от 1 485 000 рублей.

Базовая Origin включает систему помощи при трогании на подъеме, шесть подушек безопасности (включая шторки для обоих рядов), светодиодные фары и фонари, кондиционер, радио с 6,5-дюймовым дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо.

Промежуточная версия Respect дооснащена противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов, подогревом руля, автозатемнением салонного зеркала заднего вида, амбиентной подсветкой салона. Цена такой версии составляет 1,630 миллиона рублей.

Топовый Status имеет фары проекционного, а не рефлекторного типа, спортивные передние сиденья с отделкой искусственной кожей, электропривод регулировок водительского кресла, цифровую комбинацию приборов, активный круиз-контроль, видеокамеру заднего вида. Колеса здесь 17-дюймовые. Такая версия предлагается дилерами от 1 795 000 рублей.