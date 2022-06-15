Volkswagen Golf оказался самой востребованной моделью автомобиля в Германии в мае

В мае жители Германии чаще всего покупали автомобиль Volkswagen Golf. Только за последний месяц весны его приобрели 6197 автолюбителей, написало издание NJcar.

Журналисты сравнили покупки данного автомобиля с майскими значениями прошлого года и выяснили, что показатель продажи оказался ниже на 26,8%.

Кроме Volkswagen Golf, немцы активно скупают кроссовер Volkswagen T-Roc. За май эту модель купили не менее 5200 раз. Ее стоимость начинается от 24,4 тысячи евро, в то время как Volkswagen Golf стоит не менее 29 560 евро, сообщило ИА Nation News.