Волгоградский аэропорт заработал без ограничений

Воздушная гавань Волгограда начала работать без ограничений. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

В телеграмме аэропорта уточняется, что он начал работать в штатном режиме со 2 марта. Все ограничения по организации воздушного движения сняты.

Накануне на севере Канады задержали чартерный самолет с россиянами на борту.

«Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», — написал в Тwittеr глава министерства транспорта Канады Омар Альхабра.