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    04 марта 2022, 19:24

    Волгоградский аэропорт заработал без ограничений

    Артур Блянихов

    Воздушная гавань Волгограда начала работать без ограничений. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

    В телеграмме аэропорта уточняется, что он начал работать в штатном режиме со 2 марта. Все ограничения по организации воздушного движения сняты.

    Накануне на севере Канады задержали чартерный самолет с россиянами на борту.

    «Чартерный самолет, перевозящий граждан России, был задержан в аэропорту Йеллоунайфа», — написал в Тwittеr глава министерства транспорта Канады Омар Альхабра.