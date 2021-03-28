Вокзал Восточный и 11 станций МЦД откроются в 2021 году

До конца 2021 года планируется завершить строительство 11 станций МЦД. Кроме того, власти планируют достроить вокзал Восточный. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем интегрировать железные дороги в транспортную систему города. В этом году планируется открытие еще 11 остановочных пунктов МЦД, а также вокзального комплекса Восточный в районе Черкизово», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Внуково» будущего МЦД-4 планируют открыть в апреле, вокзал Восточный готовится к открытию в мае, строительство остановочного пункта «Аминьевская» МЦД-4 будет завершено в июне. Восточный станет первым железнодорожным вокзалом, построенным в столице за последние 100 лет.

Помимо этого, будет завершена реконструкция и строительство станций «Щукинская» (МЦД-2), «Кокошкино» (МЦД-4), «Апрелевка» (МЦД-4), «Окружная» (МЦД-1), «Толстопальцево» (МЦД-4), «Мещерская» (МЦД-4), «Матвеевская» (МЦД-4), «Минская» (МЦД-4) и «Печатники» (МЦД-2).

В Подмосковье в этом году обустроят свыше 260 километров тротуаров. Дорожки для пешеходов появятся вдоль региональных дорог.