  • Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

    02 декабря 2019, 17:21

    Ирина Нагайникова

    Погодные условия вынудили МЧС РФ по республике Северная Осетия приостановить движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Соединяющая Россию и страны Закавказья Военно-Грузинская дорога временно закрыта для грузовиков на участке Владикавказ — Ларс по направлению на выезд из РФ.

    В результате одна из полос дороги полностью занята огромной пробкой из вереницы фур. Легковые автомобили свободно пропускают по остальным полосам дороги.

    Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике Северная Осетия уточнила, что причиной ограничений стала невозможность обеспечить безопасность движения. Также в ведомстве призвали отложить поездки в сторону Закавказья.