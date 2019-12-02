Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов

Соединяющая Россию и страны Закавказья Военно-Грузинская дорога временно закрыта для грузовиков на участке Владикавказ — Ларс по направлению на выезд из РФ.

В результате одна из полос дороги полностью занята огромной пробкой из вереницы фур. Легковые автомобили свободно пропускают по остальным полосам дороги.

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по республике Северная Осетия уточнила, что причиной ограничений стала невозможность обеспечить безопасность движения. Также в ведомстве призвали отложить поездки в сторону Закавказья.