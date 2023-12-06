06 декабря 2023, 08:44
Военно-Грузинскую дорогу на участке Владикавказ — Ларс временно закрыли для фур
МЧС объявило о закрытии участка Военно-Грузинской дороги для фур из-за непогоды
Проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ — Ларс закрыли из-за сложных погодных условий и по рекомендации пограничной полиции Грузии. Ограничение ввели на неопределенный срок, сообщило МЧС Северной Осетии.
«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:20 6 декабря 2023 года до особого распоряжения», — объявили спасатели.
Реклама
Движение грузовиков ограничили из-за сложных погодных условий в Грузии, невозможности обеспечить безопасный проезд и по рекомендациями пограничной полиции.
Трасса Владикавказ — Ларс связывает Россию с Арменией и Грузией. Военно-Грузинскую дорогу закрывали на расчистку 27 ноября. На следующий день разрешили проезд легковых машин и автобусов, еще через сутки — грузовиков.
Грузия
Грузовики
Дороги
Реклама
Реклама