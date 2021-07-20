Водородные технологии назвали будущим российского автопрома

Несмотря на растущую популярность электромобилей в Европе, российский рынок они вряд ли захватят. Более перспективными являются автомобили на водородных топливных элементах, считают эксперты.

«Водород — технологически более простое и дешевое решение. Все думают, что это сложно и будет только через 10 лет, но это не так», — заявил «Ридусу» президент Ассоциации «Энергоинновация» Михаил Смирнов.

Он добавил, что водород — наиболее перспективный для России вариант перехода на экологичный транспорт. Как отметил автоэксперт Игорь Моржаретто, водород работает эффективнее любых видов батарей.

«Грамм водорода дает в три раза больше энергии, чем грамм бензина. От этого многократно выше и стартовый крутящий момент, увеличен запас хода, а выброс СО2 и тяжелых металлов равен нулю. Вместо серы и окислов азота в атмосферу улетают кислород и водяной пар», — пояснил он.

Автомобильный эксперт Михаил Самохин подчеркнул, что водород обладает сразу несколькими преимуществами. Такой вид топлива можно получать из природного газа метана, которого в России много. Также его можно получать прямо в автомобиле, а заливать газ можно в машины с топливными элементами и специальными модулями.