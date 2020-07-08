Водительские права россиян изменят по Венской конвенции

Изменения в российские водительские права полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. По этому документу на водительском удостоверении появятся надписи на французском и английском языках. Об этом «360» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что изменение вида водительского удостоверения это вопрос исключительно технический по приведению российского документа в соответствии с европейским стандартом.

«Это правильно. Даже несмотря на то, что приезжая в Европу ты можешь и по нашему водительскому удостоверению получить в прокат машину. Ни у кого оно не вызывает сомнений и нареканий», — подчеркнул депутат.

При этом он напомнил, что еще несколько лет назад автомобилистам рекомендовали получать международные права. Это была маленькая книжечка со страницами на разных языках.

«Хотя ее в свое время получал, но она так и не потребовалась», — поделился Вячеслав Лысаков.

Он особенно подчеркнул, что МВД действует правильно, что вносит эти изменения путем обычного приказа, а не требует изменения федеральных законов.

Депутат рассказал. что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о том, что по водительскому удостоверению можно будет получать ряд банковских услуг. В частности, речь идет о переводе и получении денег. Но, по словам Вячеслава Лысакова, рассмотрение документа займет время.

Это вполне можно сделать техническим постановлением правительства. Можно сделать оперативно и быстрее. Точно также как МВД сейчас озвучивает изменения водительского удостоверения без всякого изменения законодательства Вячеслав Лысаков первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Специалист по автотематике национальной юридической службы Владимир Александров в беседе с «360» заявил, что изменение вида водительского удостоверения — это хорошая инициатива и назрела она давно.

«Наше водительское удостоверение должно соответствовать требованиям Венской конвенции. Вся информация, вносимая в водительское удостоверение должна четко соответствовать данному документу. И если она будет соответствовать — это будет хорошо», — заявил он. По его словам, тогда российские права будут приниматься во всех иностранных государствах, а у арендующих машину за рубежом россиян не будет возникать никаких проблем.

Министерство внутренних дел России подготовило изменение в нормативные акты, по которым на внешней стороне водительских удостоверений столбиком будут идти надписи сиреневого цвета: «Водительское удостоверение», Permis de conduire и Driving licence. Пока проект приказа проходит процедуру оценки на Едином портале нормативных актов.