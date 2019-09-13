Водителю консульского автомобиля в Екатеринбурге выпишут штраф

Машина долгое время стояла около здания по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 5. Водитель припарковался на полосе, выделенной для общественного транспорта.

Житель Тюмени притворился машиной. Теперь его проверит ГИБДД Подробнее

ТС не является машиной зарубежного представительства, то есть это машина почетного консула. Она принадлежит россиянину, который представляет интересы одного из государств.

В течение трех дней водитель получит штраф.

«Для нас все равны, красные и не красные номера», — отметили в УГИБДД.