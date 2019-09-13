Водителю консульского автомобиля в Екатеринбурге выпишут штраф
Водителю автомобиля с красными дипломатическими номерами из Екатеринбурга выпишут штраф в течение трех дней. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
Машина долгое время стояла около здания по адресу: улица Карла Либкнехта, дом 5. Водитель припарковался на полосе, выделенной для общественного транспорта.
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ТС не является машиной зарубежного представительства, то есть это машина почетного консула. Она принадлежит россиянину, который представляет интересы одного из государств.
В течение трех дней водитель получит штраф.
«Для нас все равны, красные и не красные номера», — отметили в УГИБДД.