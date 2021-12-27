Водителям захотели разрешить поворот направо одновременно с движением пешеходов

В России предложили изменить алгоритм поворота направо на светофорах. Как написал «Коммерсант», с такой инициативой к Минтрансу обратилась Ассоциация транспортных инженеров. Там заявили о необходимости поправить правила ПДД: разрешить поворот автомобилей направо и движение пешеходов в одной светофорной фазе.

До апреля 2020 года ГОСТ запрещал так называемое однофазное регулирование на перекрестках — когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который в этот момент переходит дорогу. Затем запрет частично сняли, но только в случае низкой интенсивности движения — когда поворачивают не более 120 машин в час, а дорогу переходят не более 600 человек в час.



В Ассоциации транспортных инженеров считают: этот пункт ГОСТа нужно сделать рекомендательным. Это поможет автомобилям двигаться быстрее, а пешеходам — не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора. Хотя, как показывает практика, многие люди просто переходят дорогу на красный свет вопреки правилам.



В пользу такой поправки уже выступили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Города надеются, что это поможет решить вопрос с пробками.



А вот ГИБДД и разработчики ГОСТа придерживаются другого взгляда. Они считают, что предлагаемая мера плохо скажется на безопасности: она сократит безопасный для пешеходов интервал между автомобилями, сделает движение пешеходов безостановочным, и водителям станет сложнее проезжать через перекрестки.



