Транспорт 07 марта 2023, 16:20 Водителям указали на недостатки и преимущества корейских и китайских машин

Читать 360tv в

Специалисты издания NJcar перечислили плюсы и минусы моделей китайского и южнокорейского автопрома.

Эксперты заметили, что на российском авторынке южнокорейская модель будет дороже китайской на 15-20%. ИА Nation News написало, что китайские производители не намерены уходить из России и дают гарантию на пятилетний срок. Что касается «корейцев», то у них с гарантией не все ясно.

Реклама

Отмечается, что китайские машины часто оснащены движками с турбонадувом, которые повышают мощность и уменьшают расход бензина. При этом их ресурс ниже, чем у атмосферных моторов, которые получают корейские модели. Это касается и коробки передач. Корейские автопроизводители чаще устанавливают более надежные устройства, а китайские компании используют вариаторы и роботы, которые выходят из строя быстрее.

Реклама