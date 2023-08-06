Транспорт 06 августа 2023, 17:10 Водителям сообщили варианты объезда Чонгарского моста после удара ВСУ Объезд Чонгарского моста организовали через Красноперекопск и Ариянск РИА «Новости»

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После атаки ВСУ на Чонгарский мост временно приостановили работа пропускного пункта «Джанкой». Об этом сообщил Минтранс Крыма. Объехать переправу можно через Красноперекопск и Ариянск.

Пропускной пункт «Армянск» и «Перекоп» продолжили работать в штатном режиме, указали в министерстве.

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В ведомстве напомнили о правилах досмотра на ПП для комфортных условий прохождения досмотра.

«Через ПП „Перекоп“ движутся исключительно грузовые машины и фургоны. Через ПП „Армянск“ движутся легковые автомобили и рейсовые автобусы», — уточнили в региональном Минтрансе.

Советник главы Крыма Олег Крючков также сообщил варианты объезда Чонгарского моста в Telegram-канале.

«Красноперекопск — грузовые, Ариянск — легковые и автобусы», — написал Крючков.

В Минтранс подчеркнули, что Крымский мост и Керченская паромная переправа продолжили работать в штатном режиме.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что по мосту через пролив Тонкий, который соединяет Геническ с Арабатской стрелкой, ВСУ выпустили 12 ракет. Из них девять сбили российские силы. Ранение получил один местный житель.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что Чонгарский мост уже начали ремонтировать.