Водителям разрешили не возить ОСАГО, а автоученикам отменят штрафные баллы
Об этом сообщила «Парламентская газета».
«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — пояснило издание.
Сотрудник полиции, который остановил водителя, может проверить подлинность электронного полиса и узнать, действительно ли автомобилист заключил договор ОСАГО. Все необходимые сведения он сможет запросить сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.
Формально эта поправка действовала еще с мая 2019 года, но в ПДД сохранялось требование для водителей иметь при себе распечатанный экземпляр полиса.
Это не единственно изменение, которое вступит в силу с 2020 года. Из практического экзамена, который будущие водители сдают для получения прав, могут убрать штрафные баллы. Об этом рассказал РИА «Новости» замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков. Он пояснил, что до 1 октября будут проводиться научные исследования, которые покажут, как именно эффективнее всего оценивать навыки кандидатов в автомобилисты.
Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге — вопрос ближайших нескольких месяцевНиколай Гиляков