Водителям разрешат разгоняться до 150 км/ч на платных трассах «Автодора»

Сейчас максимально разрешенная скорость, с которой можно ездить на некоторых трассах, не превышает 130 километров в час. При определенных условиях водители могут превышать этот лимит, не нарушая закон. В «Автодоре» задумались о том, чтобы сделать повышение официальным на трассах М11, ЦКАД в Подмосковье и некоторых частях трассы М4 «Дон».

«Мы уже сегодня на М11 имеем 130 километров в час разрешенную [скорость], плюс допуски, которые законодательством есть, это уже получается эта скорость [150 километров в час]. Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час», — сказал Петушенко.

Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час Вячеслав Петушенко председатель правления госкомпании «Автодор».

Участок дороги ЦКАД-5 в Московской области. Источник фото: телеканал «360»

ЦКАД открывается в Московской области по частям, и вводить там сразу скорость до 150 километров в час было бы опасно. Поэтому, по словам председателя правления компании, скоростной лимит там будут повышать постепенно. Например, на обходе Лосево и Павловска можно будет ездить со скоростью 110 километров в час. Потом ее повысят до 130 и только после этого — до 150. Эти планы в конце июня подтвердил и министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он говорил, что ведомство планирует принять решение об этом в течение года.

Центральная кольцевая автомобильная дорога — ключ к тому, чтобы избавить МКАД и дороги Подмосковья от пробок. В этот понедельник, 29 июня, неподалеку от Звенигорода открыли новый участок дороги протяженностью 23 километра. Четырехполосная дорога должна разгрузить «Малую бетонку» и отвести транзитный транспорт от городов области.