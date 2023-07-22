Транспорт 22 июля 2023, 00:16 Водителям расскажут о действиях при сигнале тревоги на Крымском мосту Памятку с правилами поведения при сигналах тревоги на Крымском мосту раздадут водителям РИА «Новости»

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Въезжающие на Крымский мост водители получат специальную памятку с правилами поведения во время работы сигнала тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Он опубликовал страницы с выработанным алгоритмом действий. Водителям и пассажирам рекомендовали не поддаваться панике во время срабатывания сигнала, а следовать указаниям, которые передаются по громкой связи.

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Покидать машину во время работы тревоги, а также превышать скорость, совершать опасные маневры, двигаться в сторону выезда и даже снимать происходящее на видео строго запрещено.

Движение по мосту возобновится после сообщения от сотрудников транспортной безопасности по громкой связи, а также продублируется в Telegram-канале информационного центра Крымского моста.

Сразу две воздушных тревоги объявили на Крымском мосту в минувший четверг, 21 июля. Но первая оказалась учебной и продлилась, по словам очевидцев недолго. Спустя несколько часов прозвучал второй сигнал, который продлился 12 минут. Водители, которые не успели заехать на переправу заявили, что их машины развернули и направили в Керчь.

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил включение сигнала тревоги появлением угрозы со стороны Украины. Он призвал людей сохранять в такой ситуации спокойствие и следовать указаниям, которые передают по громкой связи.