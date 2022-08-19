Водителям рассказали об участившейся схеме автоподстав в России

Автоэксперт Егор Васильев в разговоре с журналистами «Прайм» рассказал о новой мошеннической схеме на дорогах. По его словам, злоумышленники применяют стояночный тормоз для создания аварийной ситуации на невысокой скорости.

Васильев уточнил, что при таком способе торможения стоп-сигналы не загораются, и следовательно, внимание водителя ослабевает.

«Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — процитировало ИА НСН слова эксперта.

Эксперт посоветовал избегать автоподставы, сохраняя безопасную дистанцию между машинами.