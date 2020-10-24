Водителям рассказали о заблуждениях при экономии топлива

Например, не стоит покупать аксессуары и присадки, обещающие снизить расход топлива. В основном это просто обман. В лучшем случае эффект будет мизерным и присадка не окупится.

Спойлеры и антикрылья вместо снижения расхода горючего могут его увеличить — с их установкой лишь возрастает сопротивление воздуху.

Экономия на кондиционере в жаркий день не такая большая, как кажется. Открытые окна добавляют примерно 5% к расходу бензина, открытый люк — еще 3%.

Попытка попасть в воздушный мешок впереди идущего грузовика — самый экстремальный способ сэкономить. Такая езда может закончиться ДТП. Также есть риск получить сколы на лобовом стекле, бампере и капоте за счет гравия, летящего из-под колес.

А вот багажник на крыше лучше снять, когда в нем нет необходимости. Он увеличивает сопротивление набегающему воздушному потоку, из-за чего бензина расходуется больше.