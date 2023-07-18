Транспорт 18 июля 2023, 16:53 Водителям рассказали о качественной инфраструктуре сухопутного коридора в Крым Минтранс заявил о работе АЗС и кафе на сухопутном коридоре в Крым РИА «Новости»

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Желающие попасть в Крым на своем автомобиле туристы могут воспользоваться сухопутным маршрутом через новые территории. Придорожная инфраструктура, где можно купить топливо и продукты, доступна на всем протяжении маршрута. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

В ведомстве подчеркнули, что на маршруте до Мариуполя через село Весело-Вознесенское находятся три крупные заправочные станции, на пути до Мелитополя работают еще шесть АЗС, также заправиться можно на трех станциях при следовании от Джанкоя до Азовского моря. Кроме того, на всем пути доступны кафе.

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Также туристы могут не беспокоиться о качестве дорог. Госкомпания «Автодор» совместно с подрядчиками привела в нормативное состояние значительную часть трасс сухопутного коридора протяженностью 359 километров. Чтобы не задерживать водителей на 65-м километре отменили финальную укладку верхнего слоя асфальта.

После теракта на Крымском мосту, который повредил дорожное полотно, часть автомобилей начали пропускать на переправу по одной полосе, где действует реверсивное движение.

Также водителям доступны три бесплатных парома, способных за сутки перевозить от 600 до 700 автомобилей.

Кроме того, проезд через сухопутный коридор по новым территориям сделали круглосуточным, отменив действовавший в Донецкой Народной Республике комендантский час для автомобилистов, а также упростили проезд через контрольно-пропускные пункты.