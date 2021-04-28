Водителям рассказали о главной ошибке во время парковки

Россиянам рассказали о главной ошибке, которую большинство людей совершают во время парковки автомобиля. По словам эксперта издания «За рулем» Алексея Ревина, большинство водителей полагаются на режим «Парковка» и ошибочно не используют стояночный тормоз.

Ревин заявил, что в положении «Паркинг» (P) ведущие колеса автомобиля стопорят рычаг, блокирующий крупнозубчатую шестеренку, которая связана с выходным валом коробки. Во время парковки на уклоне передвижение рычага может вызывать трудности. От высоты наклона зависит сила зажима рычага.

«Чем круче уклон, тем сильнее может зажать рычаг», — заявил Ревин.

Это может создать поломку или растяжение тросового привода управления коробкой. Специалист рассказал о том, как правильно парковать автомобиль.

«При парковке нажимаем на педаль тормоза, затем, не отпуская педали, затягиваем стояночный тормоз. Так мы снизим нагрузку на механический или электрический привод. И только после этого переводим селектор автоматической коробки в положение Р», — поделился советом специалист.

Ревин также добавил, что во время начала движения нужно сначала включить в коробке (или вариаторе) режим D или R и только потом снимать автомобиль со стояночного тормоза.