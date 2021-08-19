Водителям рассказали, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику

Перейти с автоматической коробки передач на механику можно, но сразу почувствовать себя уверенно за рулем не получится. В некоторых случаях вовсе не стоит переучиваться, заявил автомобильный эксперт Егор Васильев.

По словам эксперта, чаще всего сложности при переходе на механику связаны с неумением использовать правую ногу и непониманием принципа работы рычага переключения передач. Все эти проблемы решаются с помощью нескольких занятий с инструктором.

«Хотя, конечно, есть люди, которые настолько не готовы пользоваться механикой, что просто отвергают саму возможность переучиться», — сказал Васильев агентству «Прайм».

Он добавил, что механическая коробка передач неудобна особенно при поездках по городу. В пробках постоянно приходится выжимать сцепление и переключать передачи. Эти действия могут привести к быстрому утомлению и повысить риск аварий.

«Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате. Все-таки механика требует от водителя больших усилий и профессионализма», — отметил эксперт.

При этом Васильев подчеркнул, что в любом случае научиться ездить на механике можно. Но автомобили с автоматом намного удобнее и безопаснее.