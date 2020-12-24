Водителям рассказали, когда можно садиться за руль после праздников

Самочувствие водителя после употребления спиртного зависит от его здоровья — состояния печени и других органов. Помимо прочего, важно, какой именно алкоголь и как много пил человек.

«Известно, что 30 граммов спиртного выветривается из организма за два часа. Мы настоятельно рекомендуем всем автолюбителям пользоваться алкотестером, прежде чем сесть за руль», — отметил эксперт.

Поэтому водители, которым после вечеринки нужно сесть за руль, должны провести подсчеты еще до застолья. Человеку необходимо ответить себе на вопросы, сколько он собирается выпить, и через какое время планируется поездка.

Ранее россиянам посоветовали поставить на новогодний стол брют. В сухом игристом вине меньше сахара и калорий. А от сладких игристых напитков лучше отказаться, поскольку сахар в их составе усиливает эффект опьянения. Пить спиртное в праздничную ночь стоит с особой осторожностью.