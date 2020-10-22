Водителям рассказали, когда менять резину

Он отметил, что в течение суток асфальт прогревается неравномерно. Холоднее всего будет утром, вечером и в течение ночи.

«Днем асфальт может прогреваться до высоких температур, и зимние шины будут вести себя не так хорошо, как хотелось бы», — заявил эксперт.

При переходе на мягкую зимнюю резину он советует скорректировать стиль управления автомобилем — водить более спокойно и аккуратно.

Перед тем, как сменить шины, нужно из проверить. Если резина шипованная, шипы должны быть на месте. Остаточная высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров, чем протектор менее изношен, тем лучше.

Установка шин по сезону — один из важнейших элементов безопасности, напомнил эксперт.

По закону зимняя резина должна быть установлена на автомобили как минимум с декабря по февраль включительно. Зимняя резина устанавливается на всех колесах транспортного средства.