Водителям рассказали, какие штрафы могут ввести в 2022 году

Российских водителей могут начать штрафовать за превышение средней скорости. Пока такая мера находится на стадии обсуждения, заявил ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

«Сейчас штрафы за превышение средней скорости можно обжаловать. В будущем, возможно, данное понятие введут в законодательство и штрафы станут абсолютно законными», — сказал автоэксперт агентству «Прайм».

Он добавил, что в течение года могут также расширить список неисправностей и условий, при которых запрещено использовать транспортные средства. В этот перечень могут включить, например, установленные не по сезону шины и отсутствие подголовников у сидений. При этом Мацала подчеркнул, что пока нововведения только обсуждаются, поэтому они еще не имеют закрепленной силы.

В конце января в МВД отмечали, что у ведомства на данный момент нет намерения выносить штрафы за превышение средней скорости. В министерстве заявили, что сначала необходимо устранить правовые пробелы в законодательстве и решить вопрос с подсудностью при обжаловании штрафов.