Водителям рассказали, как убрать царапины с кузова авто

Избавиться от мелких царапин и потертостей на кузове автомобиля можно с помощью полировки. Выполнить ее получится и в домашних условиях, сообщил Avtovzglyad.

Уже через пару часов к машине вернется былой лоск, отмечает автор заметки. Вначале водителям советуют купить полировальную губку и сам полироль. При этом не нужно выбирать профессиональные средства, поскольку они требуют определенной ловкости в работе. Кроме того, профессиональные полироли нужно использовать в комплексе, а стоят они недешево.

Поэтому лучше взять простую абразивную пасту. После мойки авто нужно нанести ее на поврежденные места, дать немного подсохнуть, а затем круговыми движениями начать полировку. Результаты будут заметны даже после одного цикла обработки.

Ранее стало известно, что зарядки для электрокаров появятся на АЗС в российских регионах. К 2025 году в стране должны заработать больше тысячи быстрых зарядных станций. Это позволит доехать на электрокаре от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда, прогнозируют в «Россетях».