Транспорт 08 января 2024, 01:08 Водителям рассказали, как правильно «прикурить» автомобиль «За рулем»: водители допускают ошибки при «прикуривании» авто РИА «Новости»

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Водители могут использовать «прикуривание» от современных автомобилей при соблюдении определенных правил. Если аккумулятор машины разрядился, его можно запустить с помощью внешнего аккумулятора, следуя инструкциям, которые перечислило издание «За рулем».

Не нужно «прикуривать» машины с техническими неисправностями. Процесс «прикуривания» лучше начать с подключения положительных проводов, чтобы избежать короткого замыкания.

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По словам авторов издания, нельзя использовать для «прикуривания» автомобиль с меньшей мощностью аккумулятора. При этом лучше избегать использования тонких проводов, ведь они могут расплавиться.

Также водителям не нужно подключать минусовой провод к отрицательной клемме аккумулятора на неработающем автомобиле. Лучше использовать рым для монтажа двигателя или другую его металлическую деталь. Такими действиями сократится сопротивление тока на пути к стартеру.

Водитель автомобиля должен самостоятельно контролировать подключение проводов и не доверять этот процесс посторонним, ведь ошибки могут привести к серьезным последствиям.

«Не отсоединяйте клеммы с АКБ на автомобиле-доноре в процессе „прикуривания“. Для электроники подобные действия схожи с аварийной ситуацией». — указали в статье.

Двигатель машины-донора лучше не запускать перед «прикуриванием». Эффективности это не прибавит, так как основная нагрузка ложится на аккумулятор, резюмировали авторы материала.

Автоэксперт Петр Баканов ранее напомнил, что водитель должен быть более внимательным за рулем зимой и понимать физику машины.