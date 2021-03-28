Водителям рассказали, как подготовить машину к лету

Заниматься подготовкой машин к летнему сезону нужно, когда на улице стабильно держится +5 градусов и выше. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

В первую очередь подготовка касается замены резины. Когда устанавливается положительная температура, зимняя резина не только теряет свои свойства, но и приобретает недостатки.

К лету также важно сбалансировать колеса. Если этого не сделать, то шины будут сильно изнашиваться. Также в такой ситуации на скорости 80–100 километров в час будет чувствоваться биение рулевого колеса. В результате управляемость машиной станет хуже, уточнило ИА Nation News.

«Если автомобиль достаточно бюджетный, у которого нет датчика износа тормозов, то их надо осмотреть. При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги», — рассказал Зиманов в интервью радиостанции Sputnik.

Помимо этого, стоит осмотреть износ самого тормозного диска, уточнило Ura.ru.