Водителям рассказали, как оформить Европротокол на «Госуслугах»

Сервис «Европротокол онлайн» заработал на платформе «Госуслуги Авто». Об этом сообщили на сайте Минцифры России.

Формат разработан совместными усилиями страховщиков и сотрудников ведомства. С помощью виртуального Европротокола автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без заполнения бумажных бланков и вызова сотрудника полиции.

Для упрощенного формата оформления аварии достаточно, чтобы сервис был установлен хотя бы у одного из участников столкновения. Остальным достаточно подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако регистрация на «Госуслугах» должна быть у всех участников ДТП. Также условием для оформления Европротокола в формате онлайн является отсутствие пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.

По мнению представителей Минцифры, использование сервиса «Европротокол онлайн» сократит среднее время оформления ДТП почти в два раза. Также участникам аварии не нужно приезжать в офис страховой компании. Третьим преимуществом сервиса в Минцифры назвали исключение ошибок в данных. Это стало возможным благодаря автоматическому заполнению формы данными из «Госуслуг». В ведомстве отметили, что корректное заполнение документов повышает шансы на возмещение ущерба от аварии.