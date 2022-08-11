Водителям рассказали, как оформить Европротокол на «Госуслугах»
«Госуслуги Авто» запустили сервис «Европротокол онлайн»
Сервис «Европротокол онлайн» заработал на платформе «Госуслуги Авто». Об этом сообщили на сайте Минцифры России.
Формат разработан совместными усилиями страховщиков и сотрудников ведомства. С помощью виртуального Европротокола автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без заполнения бумажных бланков и вызова сотрудника полиции.
Для упрощенного формата оформления аварии достаточно, чтобы сервис был установлен хотя бы у одного из участников столкновения. Остальным достаточно подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Однако регистрация на «Госуслугах» должна быть у всех участников ДТП. Также условием для оформления Европротокола в формате онлайн является отсутствие пострадавших и причинения ущерба иному имуществу, кроме транспортных средств.
По мнению представителей Минцифры, использование сервиса «Европротокол онлайн» сократит среднее время оформления ДТП почти в два раза. Также участникам аварии не нужно приезжать в офис страховой компании. Третьим преимуществом сервиса в Минцифры назвали исключение ошибок в данных. Это стало возможным благодаря автоматическому заполнению формы данными из «Госуслуг». В ведомстве отметили, что корректное заполнение документов повышает шансы на возмещение ущерба от аварии.